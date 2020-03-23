Луганська ОДА звернулась до всіх релігійних конфесій регіону

До служителів та прихожан усіх конфесій та релігійних організацій Луганщини обласна влада звернулась з приводу поширення епідемії Covid-19 із закликом обмежити богослужіння, релігійні обряди.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«Просимо вас обмежити проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій в культових будівлях, інших місцях богослужінь або релігійних зібрань, місцях паломництва, а також перебування громадян у таких будівлях і місцях, а також здійснювати такі дії за технічної можливості із використанням електронних засобів комунікації», - говориться в документі.

«Відповідно до витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля звертаємось до служителів та прихожан усіх релігійних конфесій Луганської області», - йдеться в оприлюдненому тексті.

Звернення зроблене у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Вселенський патріарх Варфоломій у середу оголосив про нове рішення церкви щодо пандемії коронавірусу Сovid-19. Згідно з цією заявою, всі релігійні обряди, події та ритуали будуть призупинені у всіх регіонах патріархату в усьому світі до 31 березня.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.

Фото з відкритих джерел