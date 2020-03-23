Мер Сум пропонує заборонити в’їзд транспорту в місто

Мер Сум Олександр Лисенко хоче заборонити або обмежити в’їзд транспорту в місто.

Про це він заявив сьогодні, 23 березня, під час апаратної наради.

«Завтра потрібно збирати сесію для перерозподілу коштів міського бюджету. Готуйтеся це робити також в онлайн-режимі. А також, можливо, захистити міського голову від волюнтаристських особистих рішень щодо закриття міста. Може, ми депутатським корпусом приймемо рішення про обмеження руху в напрямку міста Суми. Подумайте, будь ласка. Я хочу, щоб правове управління опрацювало питання з юристами, з поліцією... А щоб врятувати (людей від захворювання на Сovid-19 - ред.), потрібно обмежити сьогодні надходження інфекції в наше місто», - зазначив посадовець.

Сьогодні до полудня повинні бути з'ясовані правові підстави для встановлення заборони або обмеження в'їзду в місто, і в залежності від цього - перспективи прийняття такого рішення.

Також повідомляється, що з 23 березня у Сумах комунальний транспорт почав перевозити пасажирів лише за трьома маршрутами.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі КП «Електроавтотранс".

«На виконання рішення виконкому Сумської міськради, з 23 березня пасажирський комунальний транспорт буде перевозити звичайних пасажирів тільки за трьома маршрутами: №57А (Баранівка-Центр), 59А (Баси-Центр), 64А (Добровільна-Центр)», - зазначили у пресслужбі.

Решта транспорту підприємства буде займатися перевезенням лікарів, працівників бюджетоутворюючих підприємств, а також підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.