У ДТП на Київщині постраждали семеро людей
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"За попередніми даними, працівники поліції, які несли службу із забезпечення безпеки руху, зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito, де не горів один з габаритних вогнів. У цей час водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду, скоїв зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz Vito, керманич якої розпочав зупинку руху на вимогу працівників поліції. В момент удару вантажне авто перекинулось і частково пошкодило сходи й навіс стаціонарного посту поліції", - зазначається у повідомленні.
Унаслідок ДТП постраждали двоє водіїв автівок та 5 пасажирів Mercedes-Benz Sprinter. Усі вони доправлені до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції, медики.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини ДТП.
Фото: пресслужба Нацполіції