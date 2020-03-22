У ДТП на Київщині постраждали семеро людей

У дорожньо-транспортній пригоді поблизу м. Березань, що на Київщині, постраждали семеро людей.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"За попередніми даними, працівники поліції, які несли службу із забезпечення безпеки руху, зупинили автомобіль Mercedes-Benz Vito, де не горів один з габаритних вогнів. У цей час водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, який рухався позаду, скоїв зіткнення з вантажівкою Mercedes-Benz Vito, керманич якої розпочав зупинку руху на вимогу працівників поліції. В момент удару вантажне авто перекинулось і частково пошкодило сходи й навіс стаціонарного посту поліції", - зазначається у повідомленні.

Унаслідок ДТП постраждали двоє водіїв автівок та 5 пасажирів Mercedes-Benz Sprinter. Усі вони доправлені до лікарні. На місці працювала слідчо-оперативна група Березанського відділення поліції, медики.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють усі причини та обставини ДТП.

Фото: пресслужба Нацполіції