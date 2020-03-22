У Запорізькій області перевіряють 18 підозр на коронавірус

У Запорізькій області коронавірусну інфекцію підозрюють у 18 осіб, три з яких - зафіксовані за минулу добу.

Про це повідомляє пресслужба ОДА.

«У Запорізькій області станом на 22 березня 18 осіб з підозрою на коронавірус (3 за минулу добу), 13 з них перебувають в інфекційних стаціонарах, 5 знаходяться в ізоляції вдома під наглядом медичних працівників первинної ланки», - йдеться у повідомленні.

Тестів на виявлення Covid-19 в регіон ще не завезли, тож дослідження проводяться в столичній лабораторії.

Як повідомлялося, за даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 10.00 22 березня в Україні - 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ.