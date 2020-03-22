На Львівщині - ще 21 підозра на коронавірус

У Львівській області ще у 21 особи підозрюють коронавірусну інфекцію.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Львівської ОДА із посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталію Тімко.

"У період з 17:00 год 21 березня по 8:00 год 22 березня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію з'явився ще 21 пацієнт", - зазначається у повідомленні.

Пацієнти з міста Львова, Дрогобицького, Стрийського, Кам’янка-Бузького районів, Тернопільської та Рівненської областей.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 53 особи. На самоізоляції знаходяться 30 осіб. За увесь час виписано - 11 пацієнтів.

Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. В 1 пацієнтки наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою на Covid-19 звернулися 94 особи.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 4 результати тестів - від'ємні. За увесь час в сумі у 10 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 84 особи. У одного пацієнта - позитивний результат тесту на коронавірус. Очікуються результати контрольного тестування. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Як повідомляв Укрінформ, на 10:00 22 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, усі вони - у м. Київ", - йдеться в повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Чернівецька область - 25 випадків (1 летальний, 1 одужання); Житомирська область - 2 випадки (1 летальний); Київська область - 4 випадки; Донецька область - 1 випадок; Дніпропетровська область - 2 випадки; Івано-Франківська область - 2 випадки (1 летальний); Львівська область -1 випадок; Тернопільська область - 1 випадок; м. Київ - 9 випадків.

Фото: АА