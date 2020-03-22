У гаражі мешканця Черкас поліція знайшла справжній арсенал

Поліція вилучила у 59-річного жителя Черкас арсенал зброї, яку чоловік зберігав у власному гаражі.

Про це у Facebook інформує Національна поліція.

"Оперативники Управління стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі слідчого управління поліції Черкаської області провели ряд санкціонованих обшуків, у результаті яких вилучили зброю, складові частини до неї та набої різного калібру", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у 59-річного чоловіка правоохоронці знайшли гранати Ф-1 та РГД-5, дев’ять пістолетів різних марок зі спорядженими магазинами, гвинтівку та пістолет-кулемет Шпагіна.

Окрім того, вилучено складові частини зброї (стволи, штики, ударно-спусковий механізм із курком, затвори) та понад півтори тисячі набоїв різного калібру.