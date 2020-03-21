Житомирським патрульним, які побили та покусали колегу, оголосили підозру

Двом працівникам патрульної поліції в Житомирській області повідомили про підозру у побитті колеги.

Про це повідомляє ДБР.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру інспектору відділу безпеки дорожнього руху та т.в.о. інспектора зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Житомирській області. Правоохоронці підозрюються в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, інспектор відділу дорожнього руху тривалий час не з’являвся на роботі. 28 серпня 2018 року начальник одного з відділів Управління патрульної поліції в Житомирській області прибув разом з колегами до помешкання інспекторки зі зв’язків з громадськістю, де переховувався прогульник. Там підозрюваний напав на начальника відділу: ударив кулаком по голові, повалив на підлогу та почав душити. Інші поліцейські намагалися припинити бійку та надягнути на інспектора кайданки. Друга підозрювана спробувала перешкодити колегам і вкусила керівника відділу за плече.

У результаті потерпілий отримав струс мозку, численні синці та садна.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.