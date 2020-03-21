Серед заражених коронавірусом буковинців - восьмеро дітей

Серед 25 хворих на Covid-19 буковинців є восьмеро дітей. Деякі з них лікуються вдома амбулаторно.

Про це під час прямої трансляції у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Серед осіб у Чернівецькій області, у яких підтверджено цю хворобу (коронавірус - ред.), хотів вам повідомити структуру цієї групи людей. На сьогодні ми маємо 14 жінок та 11 чоловіків інфікованих. Серед них п'ятеро дітей до 5 років, троє дітей віком від 6 до 18 років. Люди молодого віку від 19 до 35 років - 7, ще троє - від 35 до 50 років і семеро людей, яким більше 50 років", - сказав Осачук.

Також він повідомив, що серед усіх хворих буковинців немає жодного пацієнта у важкому стані, а кілька із них не госпіталізовані та лікуються вдома.

"Стан усіх стабільний, не виявляють важких форм перебігу цієї хвороби, перебувають на лікуванні під наглядом наших лікарів. Важливо також наголосити, що кілька пацієнтів, серед них і діти, отримують лікування вдома, перебуваючи в обсервації під наглядом лікаря. Тобто, отримують амбулаторне лікування", - додав посадовець.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 20:00 в Україні зареєстровано 48 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 - летальні.

Фото: AA