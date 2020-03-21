На Волині у чоловіка, який повернувся з Франції, експрес-тест виявив коронавірус
Про це в інформаційному агентству Волинські Новини повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.
«Результат експрес-тесту – позитивний. Проводять лабораторні дослідження», – зазначив він.
Очільник Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський підтвердив цю інформацію, проте наголосив, що експрес-тест має значний відсоток похибки.
«Всі остаточні результати – після проведення лабораторного дослідження», – резюмував він.
Відомо, що чоловік нещодавно повернувся з Франції, у нього був жар та сухий кашель. Він – відомий бізнесмен, повернувся з відпочинку з Європи.
За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.
фото: АА.