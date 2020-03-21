У Тернопільських лікарнях вже є 19 апаратів штучної вентиляції легень

Тернопільським лікарням передано у користування майже два десятки апаратів штучної вентиляції легень.

Про це на своїй сторінці повідомляє пресслужба міської ради.

«Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради інформує, що у медичних установах міста є 19 апаратів штучної вентиляції легень. Також оголошено тендери на придбання ще 22 апаратів ШВЛ, які мають бути поставлені найближчим часом», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.