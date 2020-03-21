На Херсонщині серед госпіталізованих з підозрою на коронавірус - дитина
Про це написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook.
«На сьогоднішній день в регіоні не підтверджено жодного випадку захворювання на коронавірус. Є 5 підозр щодо можливого захворювання на Covid-19, з них 1 дитина. Всі госпіталізовані, чекаємо результати аналізів з Києва», - зазначив Гусєв.
Він додав, що департаментом здоров’я ОДА сформовано графік організованих виїздів лікарів до осель тих, хто знаходиться вдома на самоізоляції після повернення з-за кордону. Всі вони здорові, але перебувають під особливим наглядом медиків.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 20 березня за весь період в області мали вісім підозр на коронавірус, три з них - негативні, по п’яти інших чекають результатів аналізів з Києва.
За даними МОЗ, наразі в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок Covid-19, три з них летальні і одна людина видужала.
Фото: АА