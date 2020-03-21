Одеський аеропорт призупиняє прийом рейсів цивільної авіації

Одеський аеропорт призупиняє прийом рейсів цивільної авіації

Укрінформ
Міжнародний аеропорт "Одеса" увечері 21 березня закривається на два тижні для пасажирського авіасполучення у межах виконання міжнародних зобов’язань. Водночас на території підприємства здійснюватимуться фінальні роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги.

Таке повідомлення оприлюднила пресслужба аеропорту.

"Згідно з виданим NOTAM (відповідним попередженням Украероруху - ред.), починаючи з 20 години 21 березня по 02 годину 4 квітня за місцевим часом аеропорт "Одеса" буде закритий для рейсів цивільної авіації, крім окремих заздалегідь погоджених рейсів для перевезення осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів та у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "це вимушені заходи, які спрямовані на убезпечення наших пасажирів та жителів регіону. Водночас вони дозволять розпочати фінальний етап реконструкціі аеровокзального комплексу раніше запланованого".

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Зокрема, роботи продовжаться на будівництві нової рульової доріжки (РД), яка з’єднає нову злітно-посадкову смугу з новим пероном. Також буде встановлена тимчасова світлосигнальна система та нанесене маркування, яке в подальшому дозволить безпечно виконувати польоти за обома курсами ― 160 і 340.

За попередніми даними, роботи з будівництва нової рульової доріжки триватимуть до липня.

В аеропорту нагадали, що подібні роботи зі зрощення рульових доріжок з протилежного курсу (340) були успішно проведені в 2019 році.

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