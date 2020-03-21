Одеський аеропорт призупиняє прийом рейсів цивільної авіації

Міжнародний аеропорт "Одеса" увечері 21 березня закривається на два тижні для пасажирського авіасполучення у межах виконання міжнародних зобов’язань. Водночас на території підприємства здійснюватимуться фінальні роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги.

Таке повідомлення оприлюднила пресслужба аеропорту.

"Згідно з виданим NOTAM (відповідним попередженням Украероруху - ред.), починаючи з 20 години 21 березня по 02 годину 4 квітня за місцевим часом аеропорт "Одеса" буде закритий для рейсів цивільної авіації, крім окремих заздалегідь погоджених рейсів для перевезення осіб з метою забезпечення захисту національних інтересів та у зв’язку з виконанням міжнародних зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "це вимушені заходи, які спрямовані на убезпечення наших пасажирів та жителів регіону. Водночас вони дозволять розпочати фінальний етап реконструкціі аеровокзального комплексу раніше запланованого".

Зокрема, роботи продовжаться на будівництві нової рульової доріжки (РД), яка з’єднає нову злітно-посадкову смугу з новим пероном. Також буде встановлена тимчасова світлосигнальна система та нанесене маркування, яке в подальшому дозволить безпечно виконувати польоти за обома курсами ― 160 і 340.

За попередніми даними, роботи з будівництва нової рульової доріжки триватимуть до липня.

В аеропорту нагадали, що подібні роботи зі зрощення рульових доріжок з протилежного курсу (340) були успішно проведені в 2019 році.