Стало відомо про стан хворого на Тернопільщині

Заражений коронавірусом чоловік з Тернопільської області знаходиться у задовільному стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Загальний стан 57-річного чоловіка, хворого COVID-19, задовільний. Він госпіталізований в інфекційну лікарню швидкої допомоги. На самоізоляції 400 осіб. Вони під контролем медиків», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні фахівці поділяють контактних з хворим осіб на ближніх, дальніх і пов'язаних з професійною діяльністю.

Розпочалися профілактичні роботи в епіцентрі виявленні хвороби, фахівці дезінфікують будинок хворого і його робоче місце.

Дотримання вимог карантину контролює поліція.

Крім цього, працівники правоохоронних органів встановлюють контрольні пости.

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Як повідомляло агентство, напередодні на Тернопільщині офіційно підтверджений перший випадок захворювання коронавірусом.

В області введено режим надзвичайної ситуації.

У населених пунктах проводиться санітарна обробка вулиць, приміщень і транспорту, які перебувають у карантинній зоні.

Фото: АА