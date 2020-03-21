В Україні відчутно похолодає і задощить

У зв'язку з вторгненням арктичного повітря відсьогодні в Україні очікується відчутне зниження температури.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"21 березня вночі у західній частині, вдень в Україні, крім Донеччини та Луганщини, дощ, ввечері у західних та північних областях з мокрим снігом, вдень в Карпатах значний сніг. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях 0-3° морозу; вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 7-12°, на півдні місцями до 16°, в Карпатах протягом доби 0-3° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 21 березня вночі без опадів, вдень дощ, ввечері з мокрим снігом. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°. У столичній області також вночі без опадів, вдень дощ, ввечері з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.