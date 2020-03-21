Харків’янка, у якої підтвердили коронавірус, перебуває на Київщині – голова ХОДА
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Укрінформ
Харків’янка, у якої підтвердили коронавірус після повернення з Франції, перебуває в Київській області, на територію Харківщини вона не в’їжджала.
Про це у Facebook повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.
"З приводу інформації МОЗ щодо підтвердження у Харківській області коронавірусу. Дійсно, захворіла харків'янка, яка з 11 березня, після того як повернулася з Франції, перебуває у Київської області", - зазначив голова ОДА.
Таким чином, за його словами, нині на території Харківщини хворих на коронавірус немає
Як уточнюється, жінці, про яку йдеться, 37 років.
Раніше в МОЗ повідомили про виявлення першого випадку нашого коронавірусу в Харківській області.
За останніми даними, в Україні підтверджено 41 випадок COVID-19.
Фото: АА