Коронавірус підтвердили у 7 населених пунктах Буковини

Коронавірус підтвердили у семи населених пунктах Чернівецької області. Найбільше хворих на цю недугу буковинців зафіксували у Хотинському та Кіцманському районах.

Про це під час прямого включення на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Щойно отримали результати 27 аналізів на коронавірус. І 10 із них дали позитивний результат. Таким чином, ми маємо на сьогодні вже 25 випадків інфікування. Географія розповсюдження встановленого нами коронавірусу по області в розрізі населених пунктів виглядає наступним чином. Одинадцять осіб у селі Колінківці Хотинського району, семеро осіб у селі Брусниця Кіцманського району, і по одній особі у місті Хотині, у селі Топорівці Новоселицького району, у селі Лужани Кіцманського району, у місті Чернівці та в селі Їжівці Сторожинецького району", - сказав Осачук.

Також він порадив усім без винятку буковинцям дотримуватись жорсткої самоізоляції.

"З огляду на концентрацію випадків, у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці та Бочківці запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду. Усі мешканці даних сіл, які є контактними особами, або мають історію подорожей до країн, де зафіксовано випадки COVID-19, повинні піти на жорсткий домашній карантин", - додав голова ОДА.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні вже підтверджено 41 випадок Covid-19.

Фото: АА