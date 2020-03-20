Одеса визначила чотири "опорні" лікарні для боротьби з коронавірусом

Одеський антикризовий оперативний штаб для боротьби з коронавірусом, який очолили голова Одеської ОДА Максим Куций і бізнесмен Андрій Ставніцер, визначив на засіданні 20 березня чотири клінічні лікарні опорними для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє веб-сайт штабу Одеса vs COVID з посиланням на співголову Ставніцера.

"Опорною" лікарнею визначена обласна... При ній є двоповерховий гуртожиток, в який в якийсь момент переїдуть медики. Оскільки їх треба буде годувати, забезпечувати засобами захисту, давати транспорт. З цих питань старший у штабі Петро Обухов", - зазначив Ставніцер.

Також "опорними" визнані Одеська міська інфекційна, Ізмаїльська міська і Чорноморська басейнова лікарня на водному транспорті.

За словами Ставніцера, вже знайшли захисні костюми в Китаї - по 8 $. Будемо закуповувати партіями по 10 тисяч. Знайшли в Китаї також ШВЛ (апарати штучної вентиляції легень - ред.). Потрібен звичайний медичний спирт - для початку хоча б 10 тонн. На все це потрібні гроші. Благодійний фонд "Корпорація монстрів" приймає будь-які пожертвування".

В антикризовому штабі вважають першочерговим завданням - захистити лікарів. "Якщо лікарі "посипляться", всі наші ШВЛ можна буде списувати на брухт", - наголосив він.

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У штабі нагадали, що в Одеській області працюють 176 бригад екстреної допомоги, вони першими візьмуть на себе основний удар. Тому потрібний повний захист: костюм, респіратор, окуляри, бахіли.

Найближчими днями в антикризовому штабі призначені зустрічі з бізнесменами Одеси для надання меценатської допомоги медикам і соціально незахищеним особам.