У фармацевтичних підприємств Запоріжжя дефіцит флаконів для антисептиків

Комунальне підприємство «Примула» Запорізької міської ради, яке виготовляє антисептичні засоби, має усі необхідні компоненти, а от флакони з розпилювачами — дефіцит.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник директор КП «Примула» В'ячеслав Олійник.

«Ми виготовляємо дезінфікуючі засоби на основі 70% спирту та хлоргексидину. За добу робимо близько 100 флаконів об'ємом 50 — 100 мл. Компоненти ми закупили, маємо запас, а от флаконів з розпилювачами — в нас не лишилось. Продаємо у склі», - повідомив Олійник.

За його словами, антисептичні засоби виготовляють для продажу в комунальних аптеках. 50 мл коштує 35 гривень. Антисептик у скляній фасовці не всім подобаються. Головний мінус такої фасовки — не зручно використовувати.

Ще одне КП «Фармація» Запорізької обласної ради повідомляє, що може залишитись без гліцерину, який використовують для виготовлення антисептичних засобів.

«Ми працюємо в штатному розкладі. Антисептики готуємо як для продажу в аптеках, так і на замовлення комунальних підприємств і лікарень. Випускаємо продукцію об'ємом 30, 50, 200, 400 мл — для аптек, для лікарень та підприємств — від 1 л», - сказала директор КП «Фармація» Ірина Добренька.

За її словами, на сьогодні є все, але зник гліцерин. Тому ще незрозуміло, як підприємство працюватиме через тиждень.