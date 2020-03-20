На Херсонщині у померлої жінки не виявили коронавірусу

На Херсонщині наразі є п’ятеро людей, у яких підозрюють коронавірус, у жінки з Білозерського району, яка померла від пневмонії, коронавірусу не виявили.

Про це на брифінгу у п'ятницю заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За останню добу ми отримали результати аналізів за двома підозрами на коронавірус, вони, на щастя, негативні. За весь період в області мали вісім підозр на коронавірус, три з них - негативні, по п’яти іншим ми чекаємо результатів аналізів з Києва. Хочу ще раз наголосити – лабораторних підтверджень коронавірусної інфекції на території Херсонської області не зафіксовано», - зазначив Гусєв.

Серед тих людей, аналізи яких доправлено у Київ, є житель міста Берислав, що повернувся з Польщі. Голова ОДА спростував інформацію про те, що у чоловіка вже виявили коронавірусну інфекцію. У нього 19 березня ввечері взяли біоматеріал і сьогодні надіслали у Київ для проведення досліджень, зазначив Гусєв.

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Він також відповів за запитання журналістів щодо смерті у лікарні 56-річної жінки з Білозерського району, яка нещодавно повернулася з Єгипту і яка мала пневмонію – її сьогодні поховали.

«У неї була звичайна вірусна пневмонія, підозру не коронавірус не підтверджено», - зазначив Гусєв.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин із метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.