У Харкові спростували інформацію про дитину з коронавірусом

У Харкові немає жодного пацієнта з Covid-19. Інформація про дитину, у якої, нібито, підтверджено коронавірус та ще 22 осіб з підозрою на Covid-19, не відповідає дійсності.

Про це на пресконференції 20 березня заявили голова Харківської ОДА Олексій Кучер та керівники двох обласних інфекційних лікарень, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інформація про 22 підозри, про що повідомила вчора міськрада, не відповідає дійсності, в нас немає такої інформації», - сказав Кучер.

Директор Обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні Дмитро Кухар спростував також поширену 19 березня у Facebook інформацію про хвору дитину, батькам якої начебто повідомили, що у неї діагностовано коронавірус.

Кухар підтвердив, що цього тижня дитину з підвищеною температурою доставили в лікарню «швидкою» та помістили в спеціальний бокс. Тест на коронавірус був негативним. Кухар підтвердив, що дитина не була за кордоном і не контактувала з тими, хто заразився. За два дні дитину виписали, додав він.

«Також на коронавірус перевіряли ще двох дітей. Одна дитина після відпочинку в Єгипті. Ще одна дитина приїхала з Москви. Оскільки вони були в країнах, де вже зафіксовано вірус, їх перевіряли», - зазначив Кухар.

Спікери зазначили, що наразі в регіоні на коронавірус перевіряють одну людину.

За словами директора Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні Павла Нартова, наразі заклад ще має невикористані тест-системи з-поміж тих, що були закуплені раніше. Та чекає на поставку більш як 750 експрес-тестів.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.

Станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки. За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.

Фото: АА