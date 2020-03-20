Підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск масок і антисептиків

На Полтавщині місцеві підприємства перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок. Продукція вже надходить у медичні заклади.

Про це заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Ми не тільки очікуємо на допомогу центральної влади – вже пропрацювали над тим, щоб існуючі підприємства на території області перепрофілювати на випуск продукції, яка сьогодні гостро необхідна: дезінфікуючі засоби, маски. Вони вже надходять в медичні заклади і тим, хто працюватиме з ліквідацією коронавірусу», – зазначив Синеєгубов.

За його словами, 317 тис. одноразових масок область вже одержала з державного резерву. Їх отримують лікарні та заклади, що будуть задіяні під час лікування хворих. Це маски для тих, хто на «передовій»: співробітники лікарень, швидкої, правоохоронці та інші.

Із приводу спекуляції на масках та антисептиках Полтавська ОДА співпрацює з Антимонопольним комітетом, щоб жорстко реагувати на необґрунтовано завищені ціни.