Кернес просить Шмигаля поновити роботу метро "з обмеженнями"

Харківський міський голова Геннадій Кернес підписав звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням відновити перевезення пасажирів у харківському метрополітені.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

"Метро у Харкові щоденно перевозить близько 800 тис. пасажирів, що складає близько 50% від загального обсягу перевезень у місті. Протягом 18-20 березня внаслідок закриття перевезень у метро та обмежень кількості пасажирів у кожній одиниці рухомого складу наземного транспорту у місті склалася достатньо складна ситуація, яка обумовлена перекриттям пасажирами транспортних магістралей, проявами вандалізму до рухомого складу та фізичного насилля до його водіїв, накладанням штрафів на водіїв за наднормативне навантаження рухомого складу, що призвело до численних випадків відмови водіїв від виконання своїх обов'язків і, як наслідок, до транспортного колапсу в місті", - йдеться у зверненні.

У зв’язку з цим міський голова просить переглянути рішення Кабінету міністрів України стосовно припинення роботи Харківського метрополітену та поновити перевезення за умови організації обмеженого пропуску пасажирів на станції метро за допомогою працівників Національної поліції та штатної охорони метрополітену.

"Враховуючи, що міський наземний пасажирський транспорт на сьогодні не взмозі забезпечити пасажиропотік метрополітену внаслідок браку необхідної кількості водіїв та рухомого складу, вважаємо за необхідне поновити перевезення населення у метро", - зазначено у документі.

Як повідомляв Укрінформ, 20 березня у Харкові до поліції надійшло 55 викликів щодо конфліктів у громадському транспорті. Більшість повідомлень стосувалися блокувань руху транспорту громадянами та порушень щодо тимчасових обмежень у перевезенні пасажирів.

На місце події виїжджала патрульна поліція. Постраждалих немає. Заяви щодо конфліктів зареєстровані у Єдиному обліку заяв і повідомлень райвідділів поліції.

18 березня Харківський метрополітен припинив перевезення пасажирів у рамках відповідних протиепідемічних заходів у зв’язку з коронавірусом.

Харківська міська рада ввела у дію нову схему руху наземного електротранспорту та маршрутних автобусів з нормою пасажирів - 10 осіб.