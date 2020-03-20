У Миколаєві, на Вінниччині і Дніпропетровщині підозри на коронавірус не підтвердилися

На коронавірус перевіряли дев’ять жителів Дніпропетровщини, одинадцять жителів Вінниччини і семеро мешканців Миколаєва. Жодна з підозр не підтвердилася.

У семи мешканців Миколаєва, які перебувають в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус, захворювання не підтвердили.

«Результати лабораторних досліджень на Covid-19 у 7 осіб, які звернулися по медичну допомогу до КНП «Миколаївський обласний центр інфекційних хвороб», негативні. Станом на 10:00 20.03.2020 року в Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус», - йдеться у повідомленні пресслужби Миколаївської облдержадміністрації.

Раніше повідомлялося, що у 9 пацієнтів лікарні, які перебували тут зі схожими симптомами, вірус також не було підтверджено.

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Серед дев'яти жителів Дніпропетровщини, яких також перевіряли на коронавірус, в однієї людини виявили грип, ще у восьми пацієнтів – звичайне ГРВІ.

«У дев’яти мешканців Дніпропетровщини, яких перевіряли на коронавірус, цієї хвороби не виявили», – зазначив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.

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На Вінниччині станом на п’ятницю, 20 березня, не підтвердилась жодна з 11 підозр на коронавірус.

«Станом на сьогодні, 20 березня, у Вінницькій області протестовано біологічний матеріал від 11 осіб з підозрою на Covid-19. В результаті лабораторних перевірок не підтверджено жодного випадку», - повідомив на брифінгу голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

За його словами, біоматеріал пацієнтів досліджувався у вірусологічній лабораторії Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

Загалом в інфекційних відділеннях лікарень області перебуває 191 особа з ГРВІ та 62 з бактеріальними та вірусними пневмоніями. Жоден із пацієнтів не перебуває у важкому стані.

У Запорізькій області за останню добу з підозрою на коронавірусну інфекцію госпіталізували трьох людей.

«Протягом останньої доби (19.03.2020) встановлена підозра на Covid-19 ще трьом мешканцям області. Таким чином, станом на 10:00 20.03.2020 в області зареєстровано всього 9 підозрілих випадків, у двох із них діагноз не підтвердився", - повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ.

Всі хворі ізольовані (госпіталізовані), їм надається необхідна медична допомога.

Як раніше повідомлялося, в одного з хворих діагностували грип типу В. Чоловік повернувся з Катару.

Ще одна людина, яка була госпіталізована до інфекційної лікарні, повернулася з Польщі. У неї діагностували менінгіт. Таким чином, медики чекають на результати щодо 5 людей.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 10:00 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

Як повідомляло агентство, упродовж доби 19 вересня на Вінниччині з підозрою на коронавірус було госпіталізовано трьох пацієнтів, які прибули з епідемічних територій.

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Фото: АА