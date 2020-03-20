Житомирські медики під час карантину їздитимуть громадським транспортом безкоштовно

Житомирські медики під час карантину їздитимуть громадським транспортом безкоштовно

Укрінформ
Працівники медичних закладів Житомирської ОТГ під час карантину будуть їздити громадським транспортом безкоштовно.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це рішення пов’язано з тим, щоб доповнити цільову програму розвитку охорони здоров’я Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки заходом – видатки на оплату проїзду працівників закладів охорони здоров’я та інших заходів, пов’язаних із запобіганням розповсюдженню Covid-19 і передбачити 500 тис. грн. Це стосується, в першу чергу, транспортних карток, проїзних для медичних працівників Житомира і Житомирської ОТГ», - повідомила заступниця Житомирського міського голови Марія Місюрова.

Відтак медпрацівники зможуть користуватися усіма видами міського громадського транспорту безкоштовно.

Як зауважив міський голова Сергій Сухомлин, на картках будуть засоби ідентифікації, тому житомирян у разі черги просять поступатися у транспорті медпрацівникам, аби вони могли доїхати на роботу.

Як повідомляв Укрінформ, у Житомирі на час карантину скасували пільговий проїзд у громадському транспорті.

Читайте також: У Житомирі на час карантину скасували пільговий проїзд у транспорті

В Україні з 12 березня введено тритижневий карантин та низку обмежувальних заходів.

За останніми даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки. У світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-