Масштабна ДТП із поліцейськими у Харкові: ДБР розповіло подробиці

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (Полтава) з’ясовують обставини ДТП за участю чотирьох автомобілів, в результаті якої травмувалося п'ятеро людей, причому четверо з них - поліцейські, у тому числі працівник Управління патрульної поліції Харкова.

Про це прессекретар управління ДБР (Полтава) Олександр Білка повідомив у Facebook.

"За попередньою інформацією, 19 березня 2020 року близько 6 години ранку у місті Харкові зіткнулися 4 автомобілі: ВАЗ, вантажівка Volvo, Peugeot Partner та Opel Tigra, за кермом якого був інспектор УПП в Харківській області, який перебував поза службою. У результаті автопригоди травмувалися 5 людей: водій ВАЗу, а також водій автомобіля Opel - патрульний та троє його пасажирів, які також є працівниками поліції", - написав Білка.

За його словами, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження) з санкцією позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

Як повідомляв Укрінформ, 19 березня близько 06:10 на проспекті Московському в Харкові в крайньому правому ряду рухався автомобіль ВАЗ під керуванням 69-річного водія. Позаду нього в середній смузі руху їхав автомобіль Opel під керуванням 22-річного чоловіка. Коли ці авто майже порівнялися, водій ВАЗу почав об’їжджати припаркований вантажний автомобіль Volvo з напівпричепом. В результаті маневру сталося зіткнення легковиків, і ВАЗ відкинуло під вантажівку.

Автомобіль Opel від удару викинуло на ліву частину проїзної частини, де він наїхав на паркан, після чого авто відкинуло на ліве узбіччя. В лівому ряду для руху їхав автомобіль Peugeot, в який потрапили уламки паркану.

Унаслідок ДТП 22-річного водія автомобіля Opel та ще трьох його пасажирів: 22 та 19-річних чоловіків та 35-річну жінку, доставили з травмами різного ступеня до лікарні. Водій автомобіля ВАЗ також отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні.