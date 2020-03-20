Госпіталізованих на Волині закарпатців відпустили на самоізоляцію у супроводі поліції

Закарпатців, в одного з яких у середу, 18 березня, прикордонники КПВВ "Дольськ" виявили підвищену температуру, відпустили з Любешівської лікарні з умовою дотримання режиму самоізоляції. Дорогою додому їх супроводжуватиме поліція.

Про це повідомляє пресслужба Любешівської районної держадміністрації.

"За повідомленням директора КНП «Любешівська ЦРЛ» Богдана Іваніва, п'ятеро осіб із Закарпаття, яких було зупинено в пункті пропуску «Дольськ», більше не перебувають в інфекційному відділенні ЦРЛ. Враховуючи лікарське спостереження, а також задовільний стан чоловіків та відсутність підвищеної температури тіла, лікарями закладу було прийнято рішення про недоцільність подальшого перебування зазначених осіб в інфекційному відділенні Любешівської лікарні", - йдеться у повідомленні.

З жителями Закарпаття була проведена роз'яснювальна робота епідеміологічного плану. У чоловіків взяли документ про те, що вони усвідомлюють необхідність дотримання протиепідеміологічних заходів та режиму самоізоляції впродовж руху до місця призначення, а також про необхідність невідкладно звернутися до лікувального закладу за місцем проживання.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня близько 21.00 на пункті пропуску білорусько-українського кордону «Дольськ» під час проведення температурного скринінгу було виявлено підвищену температуру в одного із п’яти жителів Закарпатської області, які поверталися із Росії. Чоловіків було доправлено до Любешівської центральної районної лікарні в інфекційне відділення для обстеження.