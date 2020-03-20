Госпіталізованих на Волині закарпатців відпустили на самоізоляцію у супроводі поліції
Про це повідомляє пресслужба Любешівської районної держадміністрації.
"За повідомленням директора КНП «Любешівська ЦРЛ» Богдана Іваніва, п'ятеро осіб із Закарпаття, яких було зупинено в пункті пропуску «Дольськ», більше не перебувають в інфекційному відділенні ЦРЛ. Враховуючи лікарське спостереження, а також задовільний стан чоловіків та відсутність підвищеної температури тіла, лікарями закладу було прийнято рішення про недоцільність подальшого перебування зазначених осіб в інфекційному відділенні Любешівської лікарні", - йдеться у повідомленні.
З жителями Закарпаття була проведена роз'яснювальна робота епідеміологічного плану. У чоловіків взяли документ про те, що вони усвідомлюють необхідність дотримання протиепідеміологічних заходів та режиму самоізоляції впродовж руху до місця призначення, а також про необхідність невідкладно звернутися до лікувального закладу за місцем проживання.
Як повідомляв Укрінформ, 18 березня близько 21.00 на пункті пропуску білорусько-українського кордону «Дольськ» під час проведення температурного скринінгу було виявлено підвищену температуру в одного із п’яти жителів Закарпатської області, які поверталися із Росії. Чоловіків було доправлено до Любешівської центральної районної лікарні в інфекційне відділення для обстеження.