В Одесі затримали учасників угруповання, яке грабувало офіси
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованого етнічного угрупування, учасники якого причетні до скоєння низки розбійних нападів на офіси приватних підприємців і державних установ в Одесі та області. За даними слідства, до складу групи входили представники однієї з нацменшин регіону, переважно із кримінальним минулим. Зловмисники незаконно потрапляли до приміщень, де зберігалася готівка, і викрадали чималі суми грошей. Із початку цього року лише на відділення Укрпошти, що розташовані у віддалених районах області, було скоєно 10 нападів", - зазначили у пресцентрі.
Трьох активних учасників, які наразі є фігурантами низки аналогічних кримінальних проваджень, правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із райцентрів області.
"Зловмисники намагалися заволодіти коштами, призначеними для виплати пенсій, соціальної та адресної допомоги", - йдеться у повідомленні.
У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення учасникам групи про підозри. Тривають слідчі дії.