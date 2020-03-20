В Одесі затримали учасників угруповання, яке грабувало офіси

Правоохоронці припинили діяльність організованого етнічного угрупування, учасники якого причетні до скоєння розбійних нападів на офіси приватних підприємців і державних установ в Одесі та області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність організованого етнічного угрупування, учасники якого причетні до скоєння низки розбійних нападів на офіси приватних підприємців і державних установ в Одесі та області. За даними слідства, до складу групи входили представники однієї з нацменшин регіону, переважно із кримінальним минулим. Зловмисники незаконно потрапляли до приміщень, де зберігалася готівка, і викрадали чималі суми грошей. Із початку цього року лише на відділення Укрпошти, що розташовані у віддалених районах області, було скоєно 10 нападів", - зазначили у пресцентрі.

Трьох активних учасників, які наразі є фігурантами низки аналогічних кримінальних проваджень, правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в одному із райцентрів області.

"Зловмисники намагалися заволодіти коштами, призначеними для виплати пенсій, соціальної та адресної допомоги", - йдеться у повідомленні.

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У рамках відкритого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення учасникам групи про підозри. Тривають слідчі дії.