У Тернополі за недотримання карантину закрили близько 90 об’єктів торгівлі
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.
"Муніципальна інспекція спільно із дільничними інспекторами поліції безперервно перевіряють дотримання правил карантину та напередодні закрили ряд закладів-порушників. Зокрема, 18 березня було припинено роботу більше 50 точок стихійної торгівлі, 5 кіосків на приринковій території та більше 30 кіосків і магазинів на мікрорайонах "Бам" та "Дружба", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.
За даними МОЗ, на території України зафіксовано 21 підтверджений випадок коронавірусу, три людини померли.