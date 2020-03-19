У Тернополі за недотримання карантину закрили близько 90 об’єктів торгівлі

Майже 90 об’єктів торгівлі припинили свою роботу через порушення карантину в обласному центрі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

"Муніципальна інспекція спільно із дільничними інспекторами поліції безперервно перевіряють дотримання правил карантину та напередодні закрили ряд закладів-порушників. Зокрема, 18 березня було припинено роботу більше 50 точок стихійної торгівлі, 5 кіосків на приринковій території та більше 30 кіосків і магазинів на мікрорайонах "Бам" та "Дружба", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 21 підтверджений випадок коронавірусу, три людини померли.