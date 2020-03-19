У Дніпрі вимагачі тероризували бізнес, представляючись СБУ

Служба безпеки України викрила злочинну діяльність угруповання вимагачів із Дніпра, які представлялися працівниками спецслужби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Головним управлінням внутрішньої безпеки СБ України спільно зі слідчими-детективами поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області розкрито злочинну діяльність організованого угруповання із Дніпра, учасники якого тероризували місцевих приватних підприємців», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисники, вдаючи із себе співробітників СБУ, а також представляючись «злодіями в законі», вимагали у комерсанта $300 тисяч та передати їм правоустановчі документи на майно, погрожуючи розправою над його рідними.

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Наразі справу скеровано до суду. Дії учасників угруповання кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень), ч. 1 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини їм загрожує до семи років позбавлення волі.