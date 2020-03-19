У Дніпрі вимагачі тероризували бізнес, представляючись СБУ

У Дніпрі вимагачі тероризували бізнес, представляючись СБУ

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Укрінформ
Служба безпеки України викрила злочинну діяльність угруповання вимагачів із Дніпра, які представлялися працівниками спецслужби.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Головним управлінням внутрішньої безпеки СБ України спільно зі слідчими-детективами поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області розкрито злочинну діяльність організованого угруповання із Дніпра, учасники якого тероризували місцевих приватних підприємців», - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисники, вдаючи із себе співробітників СБУ, а також представляючись «злодіями в законі», вимагали у комерсанта $300 тисяч та передати їм правоустановчі документи на майно, погрожуючи розправою над його рідними.

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Наразі справу скеровано до суду. Дії учасників угруповання кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 (вимагання, вчинене за попередньою змовою з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень), ч. 1 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

У разі доведення вини їм загрожує до семи років позбавлення волі.

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