Хворий із Житомира перебував у самоізоляції після повернення з-за кордону

Чоловік із Житомира, у якого підтвердився коронавірус, після повернення з-за кордону перебував у самоізоляції вдома у приміському селі Вереси.

Про це під час брифінгу розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це житомирянин віком 49 років, який зараз знаходиться в інфекційному відділенні першої лікарні (міська лікарня №1). Його стан стабільний. Він від 7 до 14 березня перебував у Німеччині та Австрії, в Україну прибув 14 березня літаком... З його слів, від 14-го знаходився вдома в самоізоляції. Вчора йому стало зле, в нього піднялася температура, розпочалася симптоматика, яка відповідає коронавірусу, він викликав невідкладну допомогу і був госпіталізований», - зауважив Бунечко.

Він додав, за словами пацієнта, той перебував із 14 березня в самоізоляції селі Вереси поблизу Житомира.

За словами голови ОДА, хворий поки що він відмовляється повідомляти, хто саме його доправив до Житомира. Попередньо, це батько і син, особи яких оперативно встановлять.

Раніше Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів, що пацієнту 56 років.

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Як повідомляв Укрінформ, два нові випадки коронавірусу зареєстровані у Житомирі та Києві.

Раніше повідомлялося, що, за даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно було підтверджено 16 випадків Covid-19, з них два летальних: Чернівецька область - 10 випадків (1 летальний), Житомирська - 1 (летальний) випадок, Київська - 2 випадки, Донецька - 1 випадок, м. Київ - 2 випадки.

Усього, за даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Фото: АА.