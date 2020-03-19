Жителька Ніжина, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, не була за кордоном

Жителька міста Ніжина Чернігівської області, яку в середу госпіталізували з підозрою на коронавірус, в Італії, як вона відразу сказала медикам, не була.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"З’ясувалося, що жінка ніколи не була за кордоном та навіть не має закордонного паспорту", - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадують, що напередодні під вечір 38-річну ніжинку зі скаргою на задуху та високу температуру було госпіталізовано до інфекційного відділення Ніжинської центральної міської лікарні. Там хвора сказала, що три дні тому повернулася з Італії. Медики відібрали у неї зразки крові та направили їх до столичної лабораторії для проведення тесту на коронавірус. А поліція почала вивчати коло осіб, з яким жінка контактувала. Проте передусім вирішила уточнити дату її повернення в Україну. Так правда й випливла.

Сьогодні поліція продовжує охороняти інфекційне відділення лікарні. Як діятиме далі - залежатиме від результатів тесту.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на генерального директора Ніжинської ЦМЛ Олександра Костирка, жінка під час госпіталізації не температурила, зате мала ознаки алкогольного сп’яніння.

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В ізоляційному боксі вона перебуватиме до отримання результатів аналізу на коронавірус.

Пресслужба Полтавської ОДА повідомила, що на Полтавщині на домашній самоізоляції після повернення з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, залишається 291 особа. Усі вони під наглядом сімейних лікарів".

Зазначається, що після повернення з країни, де зафіксовано коронавірус, самоізоляція має тривати 14 днів.

Також за останню добу у Тернопільській області медики зареєстрували ще два випадки підозри на захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.