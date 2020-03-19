Жителька Ніжина, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, не була за кордоном
Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.
"З’ясувалося, що жінка ніколи не була за кордоном та навіть не має закордонного паспорту", - йдеться у повідомленні.
У поліції нагадують, що напередодні під вечір 38-річну ніжинку зі скаргою на задуху та високу температуру було госпіталізовано до інфекційного відділення Ніжинської центральної міської лікарні. Там хвора сказала, що три дні тому повернулася з Італії. Медики відібрали у неї зразки крові та направили їх до столичної лабораторії для проведення тесту на коронавірус. А поліція почала вивчати коло осіб, з яким жінка контактувала. Проте передусім вирішила уточнити дату її повернення в Україну. Так правда й випливла.
Сьогодні поліція продовжує охороняти інфекційне відділення лікарні. Як діятиме далі - залежатиме від результатів тесту.
За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на генерального директора Ніжинської ЦМЛ Олександра Костирка, жінка під час госпіталізації не температурила, зате мала ознаки алкогольного сп’яніння.
В ізоляційному боксі вона перебуватиме до отримання результатів аналізу на коронавірус.
Пресслужба Полтавської ОДА повідомила, що на Полтавщині на домашній самоізоляції після повернення з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу, залишається 291 особа. Усі вони під наглядом сімейних лікарів".
Зазначається, що після повернення з країни, де зафіксовано коронавірус, самоізоляція має тривати 14 днів.
Також за останню добу у Тернопільській області медики зареєстрували ще два випадки підозри на захворювання коронавірусною інфекцією.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.