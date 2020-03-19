На Херсонщині планують закупити ще 407 захисних костюмів для бригад швидкої

На Херсонщині планують закупити ще 407 захисних костюмів для бригад швидкої

Укрінформ
На Херсонщині мають намір закупити ще 407 захисних костюмів для бригад для бригад екстреної медичної допомоги.

Про це 19 березня на брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції в Херсонській області заявив заступник голови Херсонської облдержадміністрації Вадим Чабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз залишилось 165 костюмів», - зазначив Чабан.

За його словами, найближчим часом планується закупити ще 407 захисних костюмів саме для бригад екстреної медичної допомоги.

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Як повідомляв Укрінформ, в області було закуплено захисні костюми на всі 86 бригад швидкої допомоги, проте це лише по три комплекти на одну бригаду. 18 березня Херсонська міська рада виділила на заходи для боротьби з коронавірусом 10 млн гривень, а обласна рада - 22 млн гривень, зокрема й на засоби захисту для медиків. Також Херсонщина отримала 225 тисяч захисних масок з держрезерву, які передадуть виключно на потреби медиків.

У Херсоні швидка без засобів підвищеного захисту прибула на виклик через високу температуру у членів однієї родини, які не повідомили диспетчеру, що повернулися з-за кордону. Тож медикам доведеться провести у карантині 14 днів.

Мешканців області також просять не жартувати про коронавірус і не робити хибних викликів швидких, адже після такого виклику доводиться викидати і захисні костюми, у яких прибули медики.

У Херсоні медпрацівники цілодобово зустрічають на автовокзалі автобуси, якими повертаються українці з-за кордону.

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