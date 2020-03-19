На Київщині зафіксували перші "карантинні" порушення

Правоохоронці Київської області за останні дві доби притягнули до відповідальності кількох осіб за порушення умов карантину.

Про це поінформував виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін 19 березня під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За останню добу правоохоронці області зафіксували в районах низку правопорушень, пов’язаних із надзвичайною ситуацією та загальноукраїнським карантином, а саме - виявлено факти забороненої торгівлі магазинами, діяльність нелегальних ринків. У містах Ірпінь, Бровари, Бориспіль автоперевізники перевозять в салонах більше дозволеної кількості пасажирів. Усіх порушників буде притягнуто до відповідальності", - зазначив Володін.

За його словами, за останні дві доби правоохоронці області притягнули до відповідальності за порушення правил карантину кількох осіб.

Він навів приклади таких порушень: "Так, виявлено водія у місті Бориспіль, який перевозив у маршрутці більш як десять пасажирів, та, зокр

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У цьому зв'язку Володін нагадав, що мета запроваджених обмежень - мінімізувати перебування людей на вулицях та їх скупчення у приміщеннях і транспорті.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

При цьому міський громадський транспорт може перевозити не більше 10 осіб одночасно.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.