На Київщині зафіксували перші "карантинні" порушення
Про це поінформував виконувач обов’язків голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін 19 березня під час онлайн-брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За останню добу правоохоронці області зафіксували в районах низку правопорушень, пов’язаних із надзвичайною ситуацією та загальноукраїнським карантином, а саме - виявлено факти забороненої торгівлі магазинами, діяльність нелегальних ринків. У містах Ірпінь, Бровари, Бориспіль автоперевізники перевозять в салонах більше дозволеної кількості пасажирів. Усіх порушників буде притягнуто до відповідальності", - зазначив Володін.
За його словами, за останні дві доби правоохоронці області притягнули до відповідальності за порушення правил карантину кількох осіб.
Він навів приклади таких порушень: "Так, виявлено водія у місті Бориспіль, який перевозив у маршрутці більш як десять пасажирів, та, зокр
У цьому зв'язку Володін нагадав, що мета запроваджених обмежень - мінімізувати перебування людей на вулицях та їх скупчення у приміщеннях і транспорті.
Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
При цьому міський громадський транспорт може перевозити не більше 10 осіб одночасно.
За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.