Миколаїв "вдягає" маски і обмежує проїзд

У громадському транспорті Миколаєва обмежують проїзд пільгових груп населення у години пік та запроваджують масочний режим.

Про це у Facebook повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«З метою зниження напруження через скупчення людей на зупинках громадського транспорту, вирішили винести на виконком питання щодо обмеження безкоштовного проїзду для пільгових груп населення. Рішення буде діяти вранці з 5:30 до 9:00 і ввечері з 16:00 до 19:00. Без засобів індивідуального захисту пасажири у громадський транспорт не будуть допускатись», - написав Сєнкевич.

Читайте також: В Ужгороді від завтра припиняє роботу весь громадський транспорт

За його словами, також вирішено організувати підвезення медичних працівників, які працюють в Миколаєві, але проживають за межами міста.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.