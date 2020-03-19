Волонтери на Дніпропетровщині шиють захисні маски для лікарів і пацієнтів

У місті П'ятихатки на Дніпропетровщині члени районної організації ветеранів, ГО "Даруй Добро Україна" та працівники Центру учнівської молоді на волонтерських засадах шиють захисні маски.

Про це повідомила П’ятихатська райдержадміністрація у Facebook.

“З ініціативи П'ятихатської райдержадміністрації було оголошено збір коштів для пошиву індивідуальних засобів захисту — масок. Для закупівлі необхідних матеріалів кошти були зібрані серед працівників райдержадміністрації та П'ятихатської міської ради, надані депутатом Дніпропетровської обласної ради Гілалом Ісаєвим та багатьма небайдужими людьми”, - йдеться в повідомленні.

Області почали отримувати захисні медичні маски з держрезерву

Зазначається, що на запрошення голови РДА щодо можливості надати допомогу у пошитті масок відгукнулися члени районної організації ветеранів, ГО "Даруй Добро Україна" та працівники Центру учнівської молоді. Готові маски насамперед розподілять серед лікарень міста.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Фото з допису П'ятихатської РДА