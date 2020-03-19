На Донеччині поліцейські склали майже 50 адмінпротоколів про порушення карантину

На Донеччині поліцейські склали майже 50 адмінпротоколів про порушення карантину

Укрінформ
На Донеччині поліцейські станом на сьогодні на 14.00 склали вже 46 адміністративних протоколів про порушення правил карантину.

Про це 19 березня повідомили в поліції Донецької області.

«У регіоні тривають превентивні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Поліцейські проводять профілактичну роботу з власниками торговельних закладів, транспортних підприємств... До адмінвідповідальності притягнуто 46 порушників, серед яких 38 – суб’єкти господарювання, 8 - пасажирські перевізники. Більшість порушень зареєстровані в Маріуполі і на території обслуговування Бахмутського відділу поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що щодня для забезпечення карантинних заходів в регіоні заступають 600 співробітників поліції. Поліцейські несуть службу в складі мобільних груп, піших нарядів, автопатрулів, груп реагування патрульної поліції, слідчо-оперативних груп, мобільних і стаціонарних блокпостах.

Крім того, створено спільні групи поліції та органів місцевого самоврядування. У превентивних заходах задіяні військовослужбовці Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці забезпечують контроль за дотриманням обмежень, встановлених Кабінетом міністрів України, зокрема перевіряють власників магазинів, кафе, підприємства, що надають послуги з пасажирських перевезень.

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З 18 березня було перевірено близько 2500 об’єктів і перевізників. У результаті моніторингу встановлено, що всі заклади освіти (769) зачинені, масові заходи у кількості більш як 10 осіб – не зафіксовані.

За даними МОЗ, загалом на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 випадків зареєстровано в Чернівецькій області, 1 випадок (летальний) - у Житомирській, 2 випадки - в Київській, 1 випадок - у Донецькій області, 2 випадки - в Києві.

У світі на сьогодні зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

Фото: police.dn.ua

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