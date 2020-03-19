У Харкові волонтери безкоштовно возитимуть людей зі спальних районів

Безкоштовну доставку людей в середмістя зі спальних районів Харкова запускає міжнародний благодійний фонд народного депутата Олександра Фельдмана спільно з концерном АВЕК.

Інформація розміщена на сайті фонду з посиланням на його директора Максима Водку.

Як повідомляється, на період карантину в Харкові запустять безкоштовні соціальні автобусні маршрути зі спальних районів до середмістя.

За словами Водки, весь автопарк цих структур - кілька десятків автобусів і мікроавтобусів - спрямовано для допомоги харків'янам у переміщенні середмістям.

"Транспорт потрібний, в першу чергу, для проїзду медичних працівників, співробітників продовольчих магазинів, підприємств комунального обслуговування та інших об'єктів, без яких неможливе функціонування міста. Закликаємо харків'ян дотримуватися всіх карантинних заходів і не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби", - зазначив Водка.

За інформацією з повідомлення, автобуси ходитимуть за маршрутами:

- ст.м. «Індустріальна» - ст.м. «Пл. Конституції»;

- Залютине - ст.м. «Холодна Гора» - Південний вокзал - ст.м. «Пл. Конституції»;

- селище «Перемога» (Філіппов) - Нова Баварія - пр. Любові Малої - Південний вокзал - ст. «Держпром»;

- 602-й мікрорайон - пр. Ювілейний - пр. Лева Ландау - Салтівське шосе - Московський проспект - ст.м. «Пл. Конституції».

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Що стосується часу роботи безкоштовних автобусів, то, пояснили кореспондентові Укрінформу в Фонді Фельдмана, автобуси ходитимуть в години пік: "Це означає, у ранковий і вечірній час. Без уточнень".

Як повідомлялося, у зв'язку з пандемією коронавірусу харківське метро 17 березня призупинило роботу до 3 квітня.