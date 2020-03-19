У Харкові волонтери безкоштовно возитимуть людей зі спальних районів
Інформація розміщена на сайті фонду з посиланням на його директора Максима Водку.
Як повідомляється, на період карантину в Харкові запустять безкоштовні соціальні автобусні маршрути зі спальних районів до середмістя.
За словами Водки, весь автопарк цих структур - кілька десятків автобусів і мікроавтобусів - спрямовано для допомоги харків'янам у переміщенні середмістям.
"Транспорт потрібний, в першу чергу, для проїзду медичних працівників, співробітників продовольчих магазинів, підприємств комунального обслуговування та інших об'єктів, без яких неможливе функціонування міста. Закликаємо харків'ян дотримуватися всіх карантинних заходів і не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби", - зазначив Водка.
За інформацією з повідомлення, автобуси ходитимуть за маршрутами:
- ст.м. «Індустріальна» - ст.м. «Пл. Конституції»;
- Залютине - ст.м. «Холодна Гора» - Південний вокзал - ст.м. «Пл. Конституції»;
- селище «Перемога» (Філіппов) - Нова Баварія - пр. Любові Малої - Південний вокзал - ст. «Держпром»;
- 602-й мікрорайон - пр. Ювілейний - пр. Лева Ландау - Салтівське шосе - Московський проспект - ст.м. «Пл. Конституції».
Що стосується часу роботи безкоштовних автобусів, то, пояснили кореспондентові Укрінформу в Фонді Фельдмана, автобуси ходитимуть в години пік: "Це означає, у ранковий і вечірній час. Без уточнень".
Як повідомлялося, у зв'язку з пандемією коронавірусу харківське метро 17 березня призупинило роботу до 3 квітня.