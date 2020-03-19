Області почали отримувати захисні медичні маски з Держрезерву

Відучора в області почали надходити партії захисних медичних масок, дефіцит яких відчувається по всій Україні у зв'язку із загрозою поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляють кореспонденти Укрінформу з регіонів.

Так, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов на вчорашньому брифінгу поінформував, що область отримала з Державного резерву близько 300 тис. медичних масок.

"Ми вже отримали частину масок, близько 300 тис. штук, із Державного резерву", - зазначив Синєгубов.

Він додав, що обласна влада співпрацює з представниками бізнесу і шукає постачальників, у яких можна буде придбати маски. Кошти на це виділені з резервного фонду області. Крім того, допомагає приватний сектор.

Херсонщина отримала 225 тисяч захисних масок з держрезерву, які передадуть виключно на потреби медиків.

«Маски отримають виключно заклади охорони здоров’я, вони будуть розподілені сьогодні-завтра», - зазначив Короленко.

На Вінниччині, за повідомленням департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, у розпорядженні обласного департаменту охорони здоров’я є 355 тис. захисних масок.

«На сьогодні захисні маски та відповідне устаткування, зокрема, пульсоксиметри, розподілено між лікувальними закладами області. Загалом, у наявності 355 тис. захисних масок, з яких 250 тис. буде доставлено у медичні заклади в районах області, 6 150 буде спрямовано для силових структур, для забезпечення органів державної влади на місцях – 4150, для обласної ради – 500 захисних масок», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 95 тис. захисних масок залишається в обласному резерві для їх подальшого спрямування на місця, де будуть закінчуватися ці засоби індивідуального захисту у першу чергу. В області також працюють над подальшим наповненням резерву.

Окрім того, триває моніторинг наявності засобів індивідуального захисту та засобів дезінфекції в аптечних мережах. За інформацією Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України, маски надійшли в незначних кількостях тільки до аптечної мережі «Конекс» та розподілені по аптечних пунктах, а також під замовлення будуть у мережі «Техмедсервіс» у міру надходження.

Рукавички наявні в шести аптечних мережах, незначна кількість засобів дезінфекції - у чотирьох.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

На території України наразі зафіксовано офіційно 16 випадків зараження Covid-19: у Чернівецькій (10), Житомирській (1), Київській (2), Донецькій (1) областях і в Києві (2). Два з цих 16 летальні — померли 71-річна жінка у Житомирській області та 33-річна у Чернівецькій. Крім того, 18 березня стало відомо, що серед інфікованих — народний депутат Сергій Шахов.

Медики розходяться у думках про ефективність захисту від інфекції за допомогою медичних масок, але останнім часом в Україні, як і в усьому світі, спостерігається дефіцит цих засобів.