На Волині госпіталізували чоловіка з температурою - після скринінгу на кордоні

На Волині в мешканця Закарпаття, що перетинав кордон через КПВВ "Дольськ", виявили підвищену температуру та разом із чотирма супутниками, разом з якими він повертався з Росії, госпіталізували.

Про це повідомляє пресслужба Любешівської районної держадміністрації.

"Вчора близько 21.00 на прикордонному пункті пропуску «Дольськ» під час проведення температурного скринінгу було виявлено підвищену температуру у одного із п’яти жителів Закарпатської області, що їхали із Росії. Зазначених громадян працівниками екстреної служби було доправлено до КНП «Любешівська центральна районна лікарня» Любешівської районної ради в інфекційне відділення для подальшого обстеження", - йдеться у повідомленні.

За інформацією директора Любешівської ЦРЛ Богдана Іваніва, на сьогодні стан госпіталізованих задовільний, вірусних і респіраторних ознак захворювання не виявлено, температура і тиск у нормі. Взяті у них зразки досліджуються у обласній вірусологічній лабораторії, результати яких до кінця дня будуть отримані.

В РДА наголосили, що біля інфекційного відділення Любешівської ЦРЛ забезпечено цілодобове чергування працівників поліції, тому жителів району просять зберігати спокій та не панікувати.

Водночас громадян, які прибувають із-за кордону, закликають дотримуватись самоізоляції щонайменше впродовж двох тижнів.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.