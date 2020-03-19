Енергодар закрив один із в'їздів у місто

В Енергодарі на період карантину запроваджено заходи підвищеної безпеки - один з в'їздів у місто закритий, на другому - працює поліція.

Про це в своєму зверненні до жителів повідомив міський голова Енергодара Павло Музика.

«Рішенням Кабінету міністрів України в чотирьох містах, в яких розташовані найважливіші для України об'єкти - атомні енергостанції, - запроваджено заходи підвищеної безпеки на період карантину. Міська комісія прийняла рішення обмежити проїзд транспорту на головному в'їзді в місто і закрити другий в'їзд у місто в районі села Примірне», - сказав Музика.

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Контроль за в'їздом на територію Енергодара здійснюватиме Національна поліція України. На головному в'їзді в місто працюватиме станція патрульної поліції, крім того на в'їзді буде забезпечено роботу медиків, які визначатимуть наявність у тих, хто в'їжджає в місто, первинних ознак захворювання.