У Харкові 2020-й рік оголосили Роком медицини

Роком медицини оголошено 2020-й рік у Харкові.

Таке рішення прийняла позачергова сесія Харківської міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутати міськради - вони в захисних медичних масках, багато в рукавичках після запропонованої їм дезінфекції рук - голосуванням підтримали ініціативу мера міста Геннадія Кернеса: 2020-й рік стане для Харкова Роком медицини, або, за іншим формулюванням, Роком охорони здоров'я.

У сесійній залі Кернес не став розкривати суть новації, однак після сесії розмістив свою публікацію в Facebook.

"Про першочергові завдання на 2020-й рік: медицина зараз дуже актуальна тема, яка переважно регулюється центральними органами влади. Завдання міста перед жителями - створити якісний, орієнтований на людей сервіс при отриманні харків'янами медичних послуг, а перед співробітниками сфери охорони здоров'я - спростити їхню роботу і забезпечити безболісну адаптацію до тих змін, з якими вони зіткнуться під час запровадження другої хвилі медичної реформи ", - зазначив Кернес.

За його словами, в Харкові вже комп'ютеризують медичні установи і вчать медперсонал користуватися комп'ютером і спеціальною програмою - з 20 березня харків'яни зможуть записуватися до свого лікаря на конкретну дату і час онлайн на сайті Helsi.me.

"В особистому кабінеті на сайті харків'яни отримають доступ до електронної медичної карти, де зберігатимуться всі медичні дані пацієнта. На сайті також можна бачити результати аналізів, призначення лікаря, план лікування. Лікарі зможуть виписувати електронні рецепти, а пацієнт отримувати їх у своєму персональному кабінеті. Всю персональну інформацію харків'ян буде захищено за національними стандартами", - пояснив Кернес.

Завтра він зустрінеться з головними лікарями, щоб обговорити запуск системи: "Ми розпочали розробку єдиного медичного порталу. Зараз є 66 сайтів поліклінік, ми їх об'єднаємо в один, щоб харків'янам було зручно шукати інформацію. Незабаром почне працювати гаряча лінія міського голови з питань медицини, щоб збирати зворотний зв'язок від мешканців і лікарів, а також допомагати їм вирішувати проблемні питання. Я оголошую 2020-й рік Роком медицини в Харкові!".

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня на позачерговій сесії Харківської міськради обговорено заходи щодо забезпечення прав жителіів на безпечні умови життя у зв'язку з поширенням в Україні коронавірусу Covid-19, зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2020-й рік та бюджет Харкова.