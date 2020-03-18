У лікарнях Донеччини - дев’ять людей з підозрою на коронавірус

У Донецькій області на сьогодні залишається дев’ять людей, у яких підозрюють захворювання на коронавірусну інфекцію, лабораторні дослідження тривають.

Про це 18 березня на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні в Донецькій області залишаються 9 підозр на коронавірусну інфекцію. Це 5 підозр – з них 4 дорослих та 1 дитина знаходяться в лікарнях Маріуполя, і 4 підозри – люди знаходяться в інфекційній лікарні міста Костянтинівка, з яких 2 дорослих з Краматорська та 2 дорослих зі Слов’янська», - сказав Педенко.

Він зазначив, що наразі тривають лабораторні дослідження, результати будуть повідомлені на офіційній сторінці Донецької облдержадміністрації.

За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі зафіксовано 203 529 випадків зараження коронавірусом, з них 82 107 осіб одужали, 8 205 померли.

Фото з відкритих джерел