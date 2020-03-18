Вінницька міськрада встановила надбавки для медиків, задіяних у боротьбі з коронавірусом

Вінницька міськрада встановила муніципальні надбавки у розмірі від 1,5 до 5 тис. грн для медиків, задіяних у боротьбі з коронавірусом.

Відповідне рішення у середу під час позачергової сесії ухвалили депутати міської ради.

«Дуже важливе питання – підтримка 439 працівників інфекційного відділення міської клінічної лікарні №1, невідкладної допомоги, приймальних і реанімаційних відділень міської лікарні. По 5 тис. грн – лікарям і по 3 тисячі медсестрам, молодшому медперсоналу – по 1,5 тис. грн на місяць», - сказав міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, озвучений розмір встановлених муніципальних надбавок люди отримуватимуть «чистими», вже зі здійсненими відрахуваннями.

Кошти на надбавки медикам передбачені ухваленими сесією змінами до бюджету Вінницької міської ОТГ на 2020 рік, а саме, про збільшення видатків на галузь охорони здоров’я у розмірі 48 млн грн для забезпечення посиленої готовності медичних закладів до роботи та надання необхідної медичної допомоги мешканцям громади в умовах поширення коронавірусу