На Житомирщині свої доходи задекларували перші 10 мільйонерів

Десятеро жителів Житомирщини задекларували за 2019 рік понад 1 млн грн доходів.

Про це повідомляє ДПС у Житомирській області у Facebook.

«Доходи в сумі 1 млн грн та більше задекларували у 2020 році 10 громадян. Загальна сума задекларованого доходу становить 47,4 млн грн, з яких до сплати самостійно визначено 0,8 млн грн ПДФО та 0,2 млн грн військового збору», - йдеться у повідомленні.

Наразі жителі Житомирщини подали 1446 декларацій про майновий стан і доходи.

Сума всіх задекларованих громадянами доходів, отриманих у 2019 році, становить 196, 1 млн грн.