У Вінниці "швидка" потрапила у ДТП, п'ятеро травмованих

Поліція розслідує обставини ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги, в якій травмувалися п’ятеро людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області.

«17 березня у Вінниці на вулиці Немирівське шосе сталась автопригода за участю трьох автомобілів, серед яких карета швидкої допомоги. У результаті аварії постраждали п’ятеро людей. Усі вони з травмами доставлені у лікарню», - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася близько 21.30. Водій автомобіля швидкої допомоги, рухаючись у напрямку Вінниці з увімкненими проблисковими маячками, допустив зіткнення з автомобілем Renault Trafic, який виїжджав з другорядної дороги та не надав переваги в русі спецавтомобілю. У результаті зіткнення швидка допомога зіткнулась з відбійником та перекинулась на дах автівки Mazda, що стояла на світлофорі на зустрічній смузі руху.

Під час аварії постраждали медики зі швидкої допомоги, її водій та хворий, якого з інсультом "швидка" везла у вінницьку лікарню. Крім цього, у лікарню госпіталізований 32-річний водій Renault Trafic. Водій Mazda та троє його пасажирів – не постраждали.