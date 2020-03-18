На Дніпропетровщині медперсонал інфекційних клінік отримає надбавки та страхування

На Дніпропетровщині медперсонал, який працює в інфекційних клініках, отримає надбавки до заробітної плати та страхування життя.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник, поінформували кореспондента Укрінформу у пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

“Медперсонал, який працює в інфекційних клініках отримає 100% надбавки до зарплати і страхування життя», - повідомив Святослав Олійник.

Він уточнив, що весь медперсонал, який задіяний у лікуванні людей з підозрою на коронавірус або безпосередньо інфікованих, отримає збільшені зарплати, а життя медпрацівників застрахують. Усі заходи здійснюються за рахунок фінансування з обласного бюджету.

Наразі у Дніпропетровській області з'являться інфекційні пости на автомобільних дорогах. При необхідності усім, хто знаходиться в автомобілях, буде проведено експрес-тест на коронавірус.