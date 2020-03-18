"Велике будівництво": у Покровському реконструюють ліцей

На Дніпропетровщині триває активна фаза реконструкції пріоритетних об’єктів, які входять до програми Президента України «Велике будівництво», серед яких Покровський ліцей.

Про це повідомили у департаменті капітального будівництва Дніпропетровської ОДА.

«Ліцей у Покровському матиме яскравий сонячний колір. Його оновлення з нетерпінням чекає вся громада. Особливо діти. Адже корпуси школи не знали капітального ремонту понад сорок років. Після модернізації навчальний заклад буде сучасним та комфортним», – зазначили у департаменті.

Школу у Покровському оновлюють для понад 700 дітей. Вже завершили роботи по улаштуванню фасаду в основному корпусі школи. Утеплили цоколь, встановили нові енергозберігаючі вікна, замінили систему опалення. На 50% виконали капітальний ремонт покрівлі. Як тільки закінчать перекривати дах, робітники перейдуть до внутрішніх оздоблювальних робіт. При вході у ліцей облаштують пандус та встановлять спеціальний підйомник для людей з інвалідністю.

Завершити будівництво планують у 2020 році. Кошторисна вартість об’єкту – майже 57 млн грн.

Загалом «Велике будівництво» на Дніпропетровщині вартуватиме 800 млн грн. Нині в області зводять та реконструюють 12 об’єктів з 15 запланованих. Вже завершують підготовку проєктно-кошторисної документації по решті інфраструктурних об’єктів. Найближчим часом там також розпочнеться робота.

Фото: adm.dp.gov.ua