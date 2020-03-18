У Харкові ввели тимчасову наземну транспортну схему через зупинку метро

У Харкові з 18 березня по 3 квітня вводяться тимчасові зміни маршрутів наземного пасажирського транспорту, які підстрахують тимчасову зупинку роботи метро.

Відповідну схему ввечері опубліковано на сайті міськради.

Ці тимчасові транспортні зміни, йдеться на сайті, пов'язані з вимогою постанови Кабінету Міністрів України щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Деякі тролейбуси курсуватимуть без змін за своїм розкладом, інші змінюють маршрути. Те саме стосується трамваїв та маршрутних автобусів, але всі вони, як і метро, поєднують різні районі міста.

Згідно з наказом Департаменту інфраструктури, міський наземний пасажирський транспорт закінчуватиме роботу о 22:00.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 березня на брифінгу заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов оголосив, що у вівторок, 17 березня, о 20:00 харківське метро забере останніх пасажирів та призупиняє роботу до 3 квітня. За його словами, тимчасову схему транспортного руху розроблять до кінця дня та розмістять на сайті міськради.

Вдень перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов сказав на засіданні Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що основне завдання тимчасової транспортної схеми - забезпечити підвезення харків'ян до продуктових магазинів, лікарень, аптек: "Для працівників підприємств життєзабезпечення - КП "Харківводоканал", КП "Харківські теплові мережі", АК "Харківобленерго", АТ "Харківміськгаз" тощо - має бути забезпечений підвіз до їхніх робочих місць".