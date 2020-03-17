Кучер, Кернес і Ярославський проводять зустріч у Харкові

У Харкові проходить засідання так званого антикризового штабу регіону, в який увійшли голова ОДА Олексій Кучер, міський голова Харкова Геннадій Кернес і власник групи DCH Олександр Ярославський.

Зустріч анонсував Кучер на пресконференції о 13 годині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"О 14 годині будемо зстрічатися з Ярославським і Кернесом якраз щодо закупівлі додаткового обладнання, як я розумію, саме за кошти Ярославського", - сказав Кучер.

Голова ОДА зазначив, що "штаб" створений після зустрічі Президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, що пройшла напередодні.

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"У нас є одне завдання: ми повинні якомога більше закупити, зокрема, і цих апаратів (штучної вентиляції легень - ред.) для того, щоб бути максимально готовими до поширення вірусу. Ми можемо називати це антикризовим штабом, ще якимось, його може хто завгодно очолювати, але мета наша ясна: нам необхідно отримати від бізнесу, який хоче допомогти, грошові кошти, щоб бути забезпеченими цими необхідними засобами", - сказав керівник ОДА.

За інфорацією МГ "Об’єктив", зустріч проходить у готелі Kharkiv Palace, що належить бізнесмену. О 13:50 туди прибув Кернес, а потім і голова ОДА.

Як повідомляв Укрінформ, на офіційній сторінці Ярославського в Facebook було повідомлено про створення штабу, який очолив саме бізнесмен.

Фото з сайту objectiv.tv