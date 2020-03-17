Кучер, Кернес і Ярославський проводять зустріч у Харкові
Зустріч анонсував Кучер на пресконференції о 13 годині, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"О 14 годині будемо зстрічатися з Ярославським і Кернесом якраз щодо закупівлі додаткового обладнання, як я розумію, саме за кошти Ярославського", - сказав Кучер.
Голова ОДА зазначив, що "штаб" створений після зустрічі Президента Володимира Зеленського з представниками великого бізнесу, що пройшла напередодні.
"У нас є одне завдання: ми повинні якомога більше закупити, зокрема, і цих апаратів (штучної вентиляції легень - ред.) для того, щоб бути максимально готовими до поширення вірусу. Ми можемо називати це антикризовим штабом, ще якимось, його може хто завгодно очолювати, але мета наша ясна: нам необхідно отримати від бізнесу, який хоче допомогти, грошові кошти, щоб бути забезпеченими цими необхідними засобами", - сказав керівник ОДА.
За інфорацією МГ "Об’єктив", зустріч проходить у готелі Kharkiv Palace, що належить бізнесмену. О 13:50 туди прибув Кернес, а потім і голова ОДА.
Як повідомляв Укрінформ, на офіційній сторінці Ярославського в Facebook було повідомлено про створення штабу, який очолив саме бізнесмен.
Фото з сайту objectiv.tv