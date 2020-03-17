На Дніпропетровщині в обсервації перебуває 40 осіб

На Дніпропетровщині у центрі обсервації, яким став міський табір відпочинку “Золотий вік”, перебуває 40 осіб.

Про це під час брифінгу у Дніпропетровській ОДА поінформував директор обласного лабораторного центру Олександр Штепа, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Усіх їх медичні працівники оглянули, провели співбесіду і змогли виявити трьох осіб, які мали ознаки ГРВІ. У зв’язку з цим їм надали можливість отримання медичної допомоги в нашій інфекційній лікарні. В них була підвищена температура — 37,7 градуса, а також були ознаки ГРВІ. На сьогодні всі вони почуваються добре, але все ж ми надаємо їм медичну допомогу”, - сказав Штепа.

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За його словами, ті, хто залишився в санаторії, змогли отримати комфортні умови, де вони перебувають, щоб витримати карантинний період, тривалістю 14 днів. Кімнати обладнані санвузлами, є медичний пункт, організовано харчування.

Додатково у санаторії проводять дезінфекцію приміщень загального користування та інші протиепідемічні заходи.

Штепа наголосив, що ситуація щодо коронавірусу у Дніпропетровській області стабільна і знаходиться під контролем, протиепідемічні заходи продовжуються.

Як стало відомо, через ситуацію з коронавірусом та закриттям кордону до Дніпра повернулася трупа Дніпропетровського академічного театру опери та балету, яка була вимушена перервати європейські гастролі. До швейцарської Женеви колектив Дніпропетровського академічного театру опери та балету виїхав 11 березня. На гастролі вирушили двома автобусами. Загалом – 44 артисти та працівники сцени і 4 водії. Проїхавши через Польщу та Німеччину, 14 березня трупа зупинилася на ночівлю у Франції. Вбачаючи, що актори перебували на територіях, де були виявлені випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, їм довелося пройти карантин в обсервації.